Iraq: lanciata operazione militare contro lo Stato islamico a Kirkuk

- L’esercito dell’Iraq ha lanciato un’operazione militare contro lo Stato islamico e a protezione delle risorse petrolifere del governatorato di Kirkuk. Lo ha annunciato il comandante dell’esercito Saad Harbiya, il quale ha specificato che l’operazione arriva in reazione ad attività terroristiche nell’area. Il 3 luglio, il governo federale dell’Iraq e quello regionale curdo hanno trovato un accordo sulla ripresa della collaborazione in ambito militare nelle aree contese tra Baghdad ed Erbil, tra cui rientra Kirkuk. L’accordo è stato raggiunto durante un vertice tra delegazioni del ministero della Difesa iracheno e il ministero dei Peshmerga del governo regionale curdo. Secondo l'articolo 140 della Costituzione irachena, le aree in questione - collocate nel nord dell'Iraq - furono arabizzate durante il governo del partito Baath in Iraq. Nel 2017, a qualche settimana dal referendum per l'indipendenza del Kurdistan, l'esercito di Baghdad lanciò un'operazione militare per riprendere il pieno controllo dei territori contesi costringendo al ritiro i Peshmerga, le forze di sicurezza del governo regionale curdo-iracheno.(Res)