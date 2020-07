Hong Kong: coronavirus, 38 nuovi casi di contagio portano il totale a 1.469

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro per la protezione della salute (Chp) di Hong Kong ha riferito oggi 38 nuovi casi confermati di Covid-19 nelle ultime 24 ore, tra cui 30 infezioni trasmesse a livello locale. I nuovi casi hanno portato a 1.469 il numero totale. "Fra i 30 casi locali, 17 sono correlati ai casi confermati in precedenza e gli altri hanno fonti di infezione sconosciute", ha spiegato Chuang Shuk-kwan, capo del segmento malattie trasmissibili del Chp. L'Autorità ospedaliera di Hong Kong ha dichiarato che, alla data di ieri, 12 luglio, sono stati dimessi 1.214 pazienti con infezioni confermate, mentre 205 restano ricoverati in ospedale. Il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ha riferito ieri sui social media che l'epidemia è diventata di nuovo grave di recente, e che assieme al suo gruppo di lavoro sta rivedendo la situazione ogni giorno e facendo del suo meglio per affrontarla. Lam ha affermato che Hong Kong ha abbondanti scorte di mascherine che vi è una continua produzione e fornitura locale. Il governo sta implementando misure pertinenti in ogni aspetto per combattere il virus, ha assicurato.(Cip)