Germania-Cina: il presidente Steinmeier critica la politica di Pechino per Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha criticato la Cina per aver imposto a Hong Kong la propria legge sulla sicurezza. Nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”, Steinmeier ha affermato che la Cina ha violato la Legge fondamentale di Hong Kong, nonché gli obblighi e gli impegni internazionali che ha assunto. Per tale motivo, “la Germania, tra gli altri, ha già reagito”. Il presidente tedesco ha, quindi, avvertito: “L'importante è chiarire alla Cina che non si tratta dell'indignazione del momento. Se la situazione rimarrà come è, vi sarà un cambiamento duraturo e negativo negli Stati membri dell'Ue, negli Stati occidentali” in merito ai loro rapporti con la Cina. Per Steinmeier, Pechino “non ha alcun interesse” in un simile sviluppo. Pertanto, ha infine dichiarato il presidente tedesco, “per tale motivo continuo a sperare che vi sino opportunità per un'inversione nel modo di pensare della Cina” riguardo a Hong Kong.(Geb)