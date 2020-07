Italia-Slovenia: Mattarella e Pahor a Trieste per avviare nuove prospettive di collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro di carattere storico in una terra estremamente delicata con l’obiettivo di superare le sofferenze e divisioni del secolo scorso: con questo spirito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l'omologo sloveno, Borut Pahor, s'incontrano oggi a Trieste per una riconciliazione delle memorie in una prospettiva di nuova collaborazione tra Stati democratici in un cammino comune all'interno dell’Europa”. I due capi di Stato si vedranno alle 11 alla caserma Reggimento Cavalleria a villa Opicina per poi dirigersi, in un corteo congiunto, alla foiba di Basovizza, dove entrambi depositeranno una corona commemorativa. La visita successiva sarà al monumento dei caduti sloveni nella stessa località, dove si svolgerà un’analoga cerimonia, per poi spostarsi al palazzo della Prefettura di Trieste in piazza Unità. Qui avverrà la consegna delle onorificenze allo scrittore italo-sloveno Boris Pahor e la firma del protocollo d’intesa relativo alla restituzione del Narodni Dom (la Casa del popolo slovena incendiata dai fascisti il 13 luglio 1920) alla comunità slovena, alla quale prenderanno parte anche i ministri Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese e Gaetano Manfredi assieme ai rappresentanti delle istituzioni locali. Successivamente, i due presidenti si recheranno al Narodni Dom per una breve visita e faranno ritorno in Prefettura per un pranzo che segnerà il termine della cerimonia. Infine, alle 15:30 il presidente Mattarella incontrerà nella sede della Regione i rappresentanti delle associazioni degli esuli istriani. (Res)