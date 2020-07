Cina: presidente Xi invoca sforzi a tutto campo nel controllo delle inondazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha invocato una risposta più efficace e uno sforzo a tutto campo per proteggere la vita degli abitanti dalle violente inondazioni che da settimane affliggono il paese. In un avviso pubblicato ieri, 12 luglio, Xi ha avvertito che la situazione non è sotto controllo e ha affermato che le alluvioni nel comune di Chongqing e nelle province di Jiangxi, Anhui, Hubei, Hunan, Jiangsu e Zhejiang hanno causato perdite ingenti. Xi ha poi ordinato ai comitati di partito e ai governi di tutti i livelli di assumersi le proprie responsabilità e di adottare ulteriori misure per monitorare questi fenomeni ed evacuare le persone dalle aree colpite. Xi ha inoltre chiesto alle autorità di rafforzare il coordinamento e all'Esercito popolare di liberazione e alla Polizia armata del popolo di svolgere un ruolo più attivo nelle operazioni di soccorso. Dal 4 luglio 212 fiumi a livello nazionale hanno raggiunto livelli di allerta, e in 19 casi livelli record, secondo il ministero delle Risorse idriche. Nella provincia dello Jiangxi, le autorità hanno attivato la massima risposta alle emergenze sabato scorso dopo che il livello dell'acqua del lago Poyang, il più grande lago d'acqua dolce della Cina, ha superato il precedente record, stabilito nel 1998. Ieri mattina, secondo il Dipartimento delle risorse idriche della provincia, il livello dell'acqua nella stazione idrologica Xingzi del lago Poyang era salito a 22,53 metri, un centimetro in più rispetto al 1998. Dal 5 luglio, incessanti acquazzoni e afflussi a monte hanno mantenuto il livello dell'acqua nel lago al di sopra del livello di pericolo. (segue) (Cip)