Cina: presidente Xi invoca sforzi a tutto campo nel controllo delle inondazioni (2)

- Nelle vicinanze, il livello dell'acqua della sezione Jiujiang del Fiume Azzurro (Yangtze) è salito a tre metri sopra il livello di pericolo nelle ultime 24 ore ed è ancora in aumento, hanno spiegato le autorità locali. Di fronte alla situazione, il governo di Jiujiang ha deciso di evacuare i residenti dall'isola di Jiangzhou: tutte le persone di età inferiore ai 18 anni o di età superiore ai 65 anni sono state evacuate prima di oggi, mentre le persone di età compresa tra 18 e 65 anni, a parte quelle che sono malate o disabili, devono rimanere in loco. Dal 6 luglio a domenica 12 luglio, le inondazioni hanno colpito circa 5,5 milioni di persone nello Jiangxi, con 475 mila persone evacuate da aree soggette a inondazioni. Anche altre province nella parte inferiore del Fiume Azzurro hanno elevato il livello di risposta all'emergenza. La provincia di Jiangsu ha attivato il secondo livello di risposta più alto per la sezione Jiangsu della regione del lago Yangtze e Taihu dalle 16 di ieri dopo che il livello dell'acqua è rimasto al di sopra del livello di allarme per 15 giorni. Il Centro meteorologico nazionale cinese ha riferito che la parte centrale e inferiore del Fiume Azzurro continueranno a essere colpite dalle piogge fino a giovedì. Successivamente, le precipitazioni nella regione dovrebbero indebolirsi. (segue) (Cip)