Cina: presidente Xi invoca sforzi a tutto campo nel controllo delle inondazioni (3)

- Dall'inizio di giugno 433 fiumi in Cina hanno superato i livelli di allerta e 33 hanno raggiunto i massimi livelli storici, secondo quanto reso noto dal ministero delle Risorse idriche cinese durante una conferenza stampa nella giornata di oggi, 13 luglio. "La Cina sta entrando nel periodo chiave della prevenzione delle inondazioni", ha affermato Ye Jianchun, viceministro delle Risorse idriche, avvertendo che la situazione nel Fiume Azzurro e nel lago Taihu resta grave. "Finora le inondazioni hanno colpito 37,89 milioni di persone in 27 province, regioni autonome e comuni; 141 persone sono morte o disperse e 28 mila case sono crollate", secondo Zheng Guoguang, viceministro della Gestione delle emergenze. "Il ministero ha inviato 47 mila persone per la prevenzione delle inondazioni e i soccorsi; 76 mila persone sono state salvate o evacuate", ha aggiunto Zheng. (Cip)