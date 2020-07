Autostrade: Conte vicino alla revoca, governo non sarà socio dei Benetton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa del Consiglio dei ministri di martedì sulla decisione del governo sul nodo Autostrade sembrano sempre più chiare le intenzioni del premier Giuseppe Conte sulla revoca ad Aspi: “I Benetton non hanno ancora capito che questo governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico sull’altare dei loro interessi privati”. Lo ribadisce in un’intervista a “La Stampa”, aggiungendo che i Benetton “hanno beneficiato di condizioni irragionevolmente favorevoli per loro: può bastare così. Porterò la questione della revoca in Consiglio dei ministri e decideremo collegialmente, ma non siamo disponibili a concedere ulteriori benefici”. Il capo del governo poi, intervistato sul “Fatto Quotidiano”, aggiunge: “Sarebbe davvero paradossale se lo Stato entrasse in società con i Benetton. Non per questioni personali, che non esistono, ma per le gravi responsabilità accumulate dal management scelto e sostenuto dai Benetton nel corso degli anni fino al crollo del Morandi e anche dopo”. (segue) (Rin)