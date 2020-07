Autostrade: Conte vicino alla revoca, governo non sarà socio dei Benetton (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, per evitare una frattura all'interno della maggioranza, con M5s da sempre a favore della revoca e Pd e Italia viva a favore dell’ultima proposta inviata da Autostrade, Conte vorrebbe intraprendere un’altra via: non la revoca ma una nazionalizzazione, con Aspi società privata senza i Benetton e al loro posto Cassa Depositi e Prestiti, il fondo infrastrutturale F2i che potrebbero subentrare insieme ad altri investitori. Così sarebbe possibile finanziare anche quell'aumento di capitale da 3 miliardi di euro che consentirebbe ai Benetton di diluire la propria partecipazione e alle casse dell'azienda di respirare. La revoca delle concessioni è stata infatti più volte ribadita dal M5s ma si scontra con l’intenzione di Pd e Italia Viva, propensi ad accettare l'ultima proposta di Autostrade per l’Italia per evitare un contenzioso incerto e preservare i posti di lavoro. Oggi, Matteo Renzi, sembra sposare la possibile entrata del governo in Autostrade e con un post su Facebook ha ribadito il no alla revoca concessione. "Questione Autostrade. I populisti chiedono da due anni la revoca della concessione. Facile da dire, difficile da fare. Perché se revochi senza titolo fai un regalo ai privati, ai Benetton, ai soci e apri un contenzioso miliardario che crea incertezza, blocco cantieri, licenziamenti. Questa è la verità. A dire la verità si perdono forse punti nei sondaggi, ma si salvano le nuove generazioni da miliardi di debiti. La strada è un’altra. Se proprio lo Stato vuole tornare nella proprietà, l’unica possibilità è una operazione su Atlantia con un aumento di capitale e l’intervento di CDP. Operazione trasparente, società quotata, progetto industriale globale. Non ci sono alternative serie e credibili. Il populismo urla slogan, la politica propone soluzioni". (segue) (Rin)