Regno Unito: ministro Sanità, da governo forte impegno per arginare Covid-19

- Il governo britannico agisce più di 100 volte alla settimana per limitare nuovi focolai di coronavirus nel paese. Lo ha comunicato il ministro della Sanità britannico Matt Hancock in una lettera al quotidiano "The Telegraph". "La ripresa graduale della nostra vita nazionale è stata possibile solo grazie al successo condiviso nel rallentare la trasmissione del Covid. Abbiamo protetto il Sistema sanitario nazionale (Nhs) durante il picco del virus", ha scritto Hancock notando come negozi, pub e ristoranti abbiano potuto riaprire nel paese. Il ministro ha sottolineato la necessità di introdurre misure restrittive a livello locale più che un'altra quarantena nazionale, per "riabilitare le libertà della maggioranza controllando allo stesso tempo il virus dove si presenta". Hancock ha poi ribadito l'importanza del sistema di test e tracciamento e ha osservato che quando si presentano nuovi focolai di coronavirus, vengono inviate unità di test mobili in qualsiasi luogo del paese. "Quando abbiamo dato il via al sistema di test e tracciamento, abbiamo iniziato isolando i contatti di coloro che risultavano positivi. Questo sarà sempre al centro della strategia. Ma il compito più importante del sistema è quello di trovare il maggior numero di casi possibile", ha scritto il ministro. Hancock ha spiegato che in questo modo vengono individuati sempre più casi, e di conseguenza la quarantena può essere allentata perché vengono introdotte misure mirate. "Ogni settimana il governo agisce a livello locale in più di 100 luoghi nel paese. Alcune di queste azioni finiranno sui giornali, ma la maggior parte vengono gestite in modo rapido e silenzioso", ha dichiarato Hancock. Il ministro ha concluso sottolineando che "insieme, riusciamo sempre di più a individuare il virus e ad allentare la sua trasmissione. C'è molto di più che possiamo fare. E tutti possono fare la propria parte per isolare il Covid". (Rel)