Roma: incendio carcere minorile Casal del Marmo, Fans Cisl "servono interventi urgenti" (2)

- La delegazione al termine della visita "si è recata anche dal direttore del Centro giustizia minorile del Lazio, Abruzzo e Molise, Fiammetta Trisi, illustrando la problematica. Nella stessa siamo stati informati che nel piano triennale dei lavori sono stati inseriti i lavori di ristrutturazione delle palazzine dei Minori e degli adulti, che i bandi sono stati trasmessi e che entro l'anno corrente, esperite le procedure, potranno iniziare i lavori. Per quanto attiene alla caserma agenti, si è in attesa di opportuno parere ma siamo stati rassicurati che saranno effettuati appena possibile. Sono in corso le richieste per adeguamento impianto luci interne ai viali palazzine". La Fns Cisl - conclude Costantino- auspica che il Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità assicuri il massimo sostegno al Cgm del Lazio ed all'Ipv di Roma per rilanciare in efficienza e sicurezza questa importante Struttura del Circuito minorile italiano". (Com)