Algeria: rivista esercito, la nuova battaglia è importante tanto quanto la guerra di liberazione

- La celebrazione del 58mo anniversario dell'indipendenza dell'Algeria è un'opportunità per "meditare sulla via della militanza e della lotta" del popolo algerino contro la colonizzazione. E’ quanto si legge nell’ultimo numero della rivista dell'esercito algerino, ricordando che questo anniversario è stato "segnato con un sigillo speciale frutto del rimpatrio dei resti dei suoi eroi della resistenza popolare". "La celebrazione dell'anniversario dell'Indipendenza è un'opportunità per noi per fermarci e per ricordare 58 anni di sovranità nazionale del nostro paese, poiché ci invita più che mai a meditare sulla strada della militanza e della lotta di persone che hanno combattuto incessantemente contro la colonizzazione di un popolo che ha dato alla luce uomini che hanno sopportato le prove più difficili, affrontando qualsiasi avversità e una generazione che ha condotto una delle più grandi rivoluzioni della storia ”, si legge nell’editoriale.(Ala)