Infrastrutture: Qatar Rail riceve il primo lotto di nuovi treni della metropolitana di Doha

- Qatar Railways Company ha annunciato di aver ricevuto un nuovo lotto di convogli nel porto di Hamad, secondo quanto previsto da un accordo firmato in precedenza con il produttore giapponese Kinki Sharyo Co Ltd. Il lotto è composto da due treni, che fanno parte dei 35 treni aggiuntivi che arriveranno nel paese nei prossimi mesi, ha reso noto Qatar Rail in un comunicato. Secondo il programma di consegna, l'ultimo lotto arriverà entro la fine del secondo trimestre del prossimo anno, aumentando il numero totale dei treni della metropolitana di Doha da 75 treni a 110. I nuovi treni saranno trasferiti presso il deposito ferroviario del Qatar ad Al Wakra per scopi di assemblaggio e collaudo, per essere successivamente integrati nel sistema ferroviario esistente. Verranno condotti tutti i test necessari per garantire il rispetto dei più elevati standard di sicurezza.(Res)