Molise: Fanelli (Pd) "subito esenzione ticket sanitario e follow up per i contagiati da Coronavirus" (2)

- "Sappiamo benissimo- aggiunge il Capogruppo del Pd Fanelli, che l'esenzione dalle prestazioni sanitarie non rientra nelle facoltà del governatore, ma a lui e ai commissari ci siamo appellati – attraverso una specifica mozione in Consiglio regionale e le cui ragioni sosterremo anche in sede nazionale – affinché si attivino presso il ministero della Sanità e la Conferenza delle Regioni per chiedere ed ottenere le disposizioni per una deroga per i pagamenti degli esami e delle visite necessari nella fase del follow up. Chiediamo di prevedere tale esenzione per i redditi bassi, perequando in ragione delle possibilità economiche, con la possibilità di chiedere rimborso all'Asrem per le prestazioni a pagamento già sostenute.Inoltre, è indispensabile che alla discussione su dove realizzare il centro covid regionale si aggiunga la necessità della previsione di continuare a seguire in questa struttura e in modo specialistico e continuativo coloro che sono stati positivi. Così si stanno organizzando altre regioni e così dovrebbe fare anche il Molise, già nell'attesa delle decisioni ministeriali sul centro di riferimento.Una proposta giusta e necessaria che arriva da chi sta vivendo questo problema, di cui ci facciamo promotori verso i vertici regionali e nazionali, per non lasciare indietro nessuno. Soprattutto chi non può permettersi di affrontare spese per l'assistenza specialistica e che non deve e non può sentirsi abbandonato a se stesso. (Gru)