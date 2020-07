Brexit: Regno Unito, governo avvia oggi campagna pubblicitaria su benefici uscita dall'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito dovrebbe avviare oggi una nuova campagna pubblicitaria per preparare il paese alla Brexit. Lo riporta il quotidiano britannico "Financial Times". La campagna si concentrerà sull'idea che il termine del periodo di transizione della Brexit creerà delle "opportunità significative" per il Regno Unito. Uno dei messaggi centrali sarà "Il nuovo inizio del Regno Unito – partiamo". La campagna ha lo scopo di dimostrare quelli che il governo individua come i benefici della Brexit, avvertendo al contempo aziende e cittadini delle modifiche burocratiche e offrendo supporto nei prossimi mesi. I messaggi ricorderanno ai cittadini l'importanza di avere un'assicurazione di viaggio e un passaporto valido per muoversi in seguito all'uscita dall'Unione europea. (Rel)