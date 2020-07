Cina: coronavirus, 80 mila campioni ambientali a Wuhan risultati negativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città centrale cinese di Wuhan, focolaio della pandemia di coronavirus, ha raccolto oltre 80 mila campioni ambientali in un mese, tutti risultati negativi per la Covid-19. La Commissione per la salute di Wuhan ha annunciato ieri, 12 luglio, che i Centri cittadini per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) hanno raccolto e testato campioni ambientali nei supermercati, nei mercati degli agricoltori e nei bagni pubblici per 30 giorni consecutivi a partire dal 13 giugno. Sono stati campionati e testati 720 supermercati, 1.354 mercati degli agricoltori, cinque società di importazione ed esportazione di prodotti ittici, 15 istituti medici, 36 impianti di trattamento delle acque reflue e 706 bagni pubblici e tutti gli 80.130 campioni ambientali sono risultati negativi.(Cip)