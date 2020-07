Francia: ministro Economia Le Maire, i consumi sono quasi tornati alla normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia i consumi sono quasi tornati a un livello normale, precedente alla crisi del coronavirus. Lo ha detto il ministro dell'Economia di Parigi, Bruno Le Maire, ai microfoni dell'emittente radiofonica "Rtl". "Qualche settimana fa eravamo a -30 per cento di consumi in Francia, oggi siamo solo a -5 per cento", ha affermato Le Maire. Il ministro si è detto favorevole a un taglio delle tasse sulla produzione, ma in compenso si è mostrato contrario ad un abbassamento dell'Iva. Il ministro ha poi affermato che il piano di rilancio per l'economia francese che sarà presentato dopo l'estate potrà arrivare fino a 100 miliardi di euro. (Frp)