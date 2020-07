Coronavirus: Vaia (Spallanzani), Lazio non va male, servono tamponi in aeroporti di partenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice Rt nella regione Lazio continua a essere alto ma “come è stato spiegato, quel valore è un allert, basta un focolaio perché si alzi. Per il momento non ci dice che la regione sta andando male”. Lo ha detto Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani, in una intervista al Corriere della Sera. Il problema del Lazio adesso sono i rientri da Paesi a rischio, come Bangladesh e India: “Questo vuol dire che questa malattia da virus non lascia indenne nessun segmento della società. E che la risposta deve arrivare esattamente in ogni segmento”, ha spiegato Vaia, aggiungendo che “Le azioni forti, come il respingimento, sono necessarie. Ma ne servirebbero altre due: i test e i tamponi che vanno fatti in partenza dai Paesi in cui il Covid è in fase acuta; e, se non bastasse, potenziare la sanità frontaliera in porti, stazioni e aeroporti. Questa è una falla che va sanata. Nel Lazio abbiamo riempito il vuoto dell’assistenza con le Uscar (le Unità speciali di continuità assistenziale regionale), ma contro una pandemia mondiale non può essere sufficiente”. Effettuare test per la ricerca del Covid in partenza e in arrivo sarebbe “l’ideale. Come sarebbe ideale che i sintomatici non partissero. E comunque in 72 ore si può diventare sintomatici”.(Rer)