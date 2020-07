Marocco: prevista crescita superiore al 4 per cento per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede che l'economia marocchina crescerà del 4,4 per cento nel 2021, dopo un calo del 5,8 per cento previsto nel 2020, guidato dalla ripresa della domanda interna. Lo prevede l'Alta commissione per la pianificazione (Hcp). "Tenendo conto di una variazione del 4,9 per cento delle imposte e dei prelievi sui prodotti al netto dei sussidi, il prodotto interno lordo (Pil) dovrebbe registrare una crescita del 4,4 per cento nel 2021 dopo un calo del 5,8 per cento previsto per il 2020", indica l'Hcp, dopo la pubblicazione del Bilancio economico esplorativo per il 2021.(Mar)