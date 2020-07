Usa: Biden vince le primarie democratiche a Portorico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha vinto le primarie del Partito democratico Usa a Portorico, che si sono tenute nella giornata di ieri, 12 luglio. Biden ha ottenuto il 74 per cento dei voti, mentre il socialista Bernie Sanders, che ha già ritirato la propria candidatura ed espresso il proprio sostegno alla campagna di Biden in vista delle elezioni presidenziali di novembre, ha ottenuto il 13 per cento dei consensi. Portorico assegna 51 dei delegati che ufficializzeranno la candidatura presidenziale del Partito democratico alla convention in programma il mese prossimo. (Nys)