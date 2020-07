Usa: grazia a Roger Stone, Trump replica a critiche dei senatori Romney e Toomey

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha replicato con durezza ieri, 12 luglio, alle critiche rivoltegli dai senatori repubblicani Mitt Romney e Pat Toomey, per la decisione di concedere la grazia a Roger Stone, ex consigliere della campagna elettorale di Trump arrestato nell’ambito dello scandalo “Russiagate”. In un tweet, Trump ha accusato i due senatori di essere “Rinos”, ovvero “Repubblicani soltanto di nome”. Rimney e Toomey sono noti per le posizioni costantemente critiche nei confronti del presidente Trump; Romney, in particolare, ha suscitato polemiche il mese scorso, quando ha scelto di appoggiare pubblicamente le manifestazioni che hanno messo a ferro e fuoco le città usa dopo l’uccisione dell’afroamericano George Floyd durante un arresto; il quell’occasione, Romney ha addirittura marciato a fianco di attivisti del movimento “Black Lives Matter” durante una protesta contro la Casa Bianca. (segue) (Nys)