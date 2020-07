Usa: grazia a Roger Stone, Trump replica a critiche dei senatori Romney e Toomey (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I due Rino Pat Toomey & Mitt Romney hanno forse qualche problema con il fatto che Obama, Biden e i loro soci siano stati scoperti a spiare illegalmente la mia campagna elettorale?”, ha scritto Trump su Twitter, riferendosi alle circostanze, tuttora poco chiare, che hanno dato l’avvio alla sorveglianza della campagna di Trump prima delle elezioni del 2016. “(Ai due senatori) importa se (gli ex leader e ufficiali dell’Fbi) Comey, McCabe, Page e la sua amante, Peter S, l’intera combriccola, si sono sbizzarriti senza alcun freno, mentendo e disseminando informazioni senza sosta? Evidentemente no!” ha aggiunto Trump. Pence, il cui arresto trasmesso in diretta dalla Cnn, ed effettuato dall’Fbi con un impressionante schieramento di agenti e armamenti aveva suscitato aspre polemiche negli Usa, avrebbe dovuto scontare da domani una condanna a 40 mesi di reclusione per l’accusa di aver mentito al Congresso nell’ambito delle indagini sul “Russiagate”. (Nys)