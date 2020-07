Corea del Sud: coronavirus, in aumento i casi giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno segnalato 62 nuovi casi di coronavirus nell’arco delle 24 ore di ieri, 12 luglio, il peggiore bilancio giornaliero nel paese da quasi quattro mesi a questa parte. A preoccupare gli esperti sanitari del paese è l’individuazione di focolai in diverse città del paese, e non più soltanto nell’area metropolitana di Seul. Il totale dei contagi in Corea del Sud dall’inizio dell’emergenza sanitaria è aumentato così a 13.479. All’aumento dei contagi contribuiscono anche i cosiddetti casi “importati”, ovvero i soggetti infetti in arrivo da altri paesi. A partire da oggi, 13 luglio, i viaggiatori in arrivo da quattro paesi ad alto rischio – Bangladesh, Pakistan, Kazakhstan e Kyrggyzstan – dovranno presentare certificati che certifichino la loro negatività al virus. (segue) (Git)