Cina: coronavirus, nessun nuovo caso a Pechino per sette giorni consecutivi

- La città di Pechino non ha riferito nuovi casi confermati di Covid-19 trasmessi a livello locale nelle ultime 24 ore. Le autorità sanitarie della capitale cinese non hanno segnalato alcun caso di contagio per sette giorni consecutivi. Non sono stati segnalati casi asintomatici o sospetti. Dall'11 giugno al 12 luglio, la città ha riferito 335 casi confermati trasmessi a livello locale, di cui 226 sono ancora ricoverati in ospedale e 109 sono stati dimessi dagli ospedali dopo la guarigione. 18 soggetti asintomatici sono attualmente mantenuti sotto osservazione medica. (segue) (Cip)