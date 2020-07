Cina: coronavirus, nessun nuovo caso a Pechino per sette giorni consecutivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità sanitaria cinese ha segnalato otto nuovi casi confermati di Covid-19 nelle ultime 24 ore nella Cina continentale, tutti importati. Ieri, 12 luglio, non sono stati segnalati nuovi casi sospetti o decessi correlati alla malattia, ha dichiarato la Commissione sanitaria nazionale nel suo rapporto giornaliero. Degli otto casi, la Regione autonoma della Mongolia Interna ha riportato quattro casi, la Provincia del Guangdong ha visto due casi e il Comune di Shanghai e la Provincia di Shandong hanno riferito ciascuno di un caso importato. Domenica, 14 persone sono state dimesse dall'ospedale dopo il recupero. Con gli otto nuovi casi Covid-19 importati ieri, il numero totale di casi importati è stato portato a 1.979. Di questi, 1.893 sono stati dimessi dall'ospedale dopo il recupero e 86 sono rimasti ricoverati in ospedale. Non sono stati segnalati decessi per i casi importati. (segue) (Cip)