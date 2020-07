Gli appuntamenti di domani Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dibattito on line organizzato dalla Fp Cgil sulle condizioni di lavoro nelle Rsa del Lazio, raccontate dagli operatori sanitari che vi operano.Pagina Facebook Fp Cgil di Roma e Lazio (ore 16)Flashmob di Europa Verde "per protestare contro l’immobilismo delle istituzioni di fronte ai tre episodi di morìa di pesci nel Tevere". Piazza Pasquale Paoli (di fronte al Ponte Vittorio Emanuele II) (ore 16)Prende il via "R-Estate a Torbella - Notti di cinema in piazza", l'arena cinematografica all'aperto promossa dall'Osservatorio per la legalità e la sicurezza e dall'assessorato alle Pari opportunità e turismo della Regione Lazio, Alice nella città che cura la direzione artistica, Libera, Abc, Tor Più Bella, Every Child is My Child onlus, Zalib, Emergency, con il patrocinio del Municipio VI di Roma Capitale ed il supporto di Mibact e Miur. Piazza Castano (ore 21) (Rer)