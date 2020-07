Business news: Argentina-Cina, colloquio ministro Esteri Solà con ministro Commercio Xhong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riaffermazione della relazione strategica in materia di investimenti e commercio è stato il principale punto al centro della conversazione tenuta tra il ministro degli Esteri argentino, Felipe Solà, ed il ministro del Commercio della Cina, Zhong Shan. È quanto afferma una nota ufficiale di Buenos Aires nella quale si conferma inoltre che l'Argentina parteciperà come "invitato d'onore" alla prossima Expo cinese delle importazioni internazionali (Ciie) che si terrà a Shangai. Al termine del colloquio via teleconferenza, Solà ha ricordato che "la Cina è uno dei maggiori soci commerciali dell'Argentina insieme al Brasile" e si è detto "compiaciuto" delle prospettive di cooperazione in materia di tecnologia, agricoltura, infrastruttura e finanze. In particolare, segnala la nota argentina, sono riprese le conversazioni sulla creazione di una joint venture con aziende cinesi "per la produzione di 9 milioni di tonnellate di carne suina che potrebbero assicurare l'approvvigionamento del mercato cinese per molti anni". In questo senso esiste già un accordo preliminare tra l'Associazione cinese per la promozione industriale e l'Associazione argentina dei produttori suini. (Abu)