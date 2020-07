Business news: Brasile: a maggio aumenta commercio a dettaglio del 13,9 per cento su mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume d'affari delle vendite al dettaglio in Brasile è cresciuto del 13,9 per cento a maggio 2020, rispetto al mese precedente, secondo i dati pubblicati dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Si tratta del più grande aumento statistico per mese dall'inizio delle serie storiche a gennaio 2000. Tuttavia questo si deve al pesante calo registrato a nei mesi di marzo (-2,8 per cento) e soprattutto aprile (-16,3 per cento), mesi in cui più pesanti sono stati gli effetti sull'economia della pandemia di coronavirus. Rispetto a maggio 2019, il commercio al dettaglio è diminuito del 7,2 per cento, mostrando il livello ancora molto basso di attività nel settore. Nei primi cinque mesi dell'anno le vendite al dettaglio hanno registrato un calo del 3,9 per cento. Negli ultimi 12 mesi, fino a maggio 2020, il settore ha mostrato una sostanziale stagnazione. Secondo il sondaggio, le entrate nominali del settore sono cresciute del 9,9 per cento a maggio, rispetto ad aprile, ma sono diminuite del 5,2 per cento rispetto a maggio 2019. (Brb)