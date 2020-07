Giappone: premier Abe visita zone alluvionate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, si trova in visita oggi alle prefetture sud-occidentali del paese colpite da piogge torrenziali la scorsa settimana, culminate nell’esondazione di un centinaio di corsi d’acqua, in smottamenti e decine di vittime. Il programma della visita include un incontro tra Abe e il governatore della prefettura di Kumamoto, Ikuo Kabashima. Il premier giapponese visiterà anche la residenza per anziani dove 14 persone hanno perso la vita a causa dell’esondazione del fiume Kuma. A Kumamoto e in altre quattro prefetture adiacenti il maltempo ha causato 62 vittime, e 12 persone restano tuttora disperse. Il maltempo ha inoltre causato l’abbattimento di un albero vecchio di 1.300 anni presso il santuario di Shinmei a Mizunami, nella prefettura di Gifu. L’agenzia meteorologica giapponese mantiene elevato il livello d’allarme, perché da oggi sono previste ulteriori piogge torrenziali sul paese. (Git)