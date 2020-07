Usa-Cina: consigliere Casa Bianca Navarro annuncia ulteriori iniziative contro TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa-Cina: consigliere Casa Bianca Navarro annuncia ulteriori iniziative contro TikTokIl consigliere della Casa Bianca Peter Navarro, intervistato da “Fox News”, ha dichiarato ieri, 12 luglio che il presidente Usa Donald Trump assumerà “azioni decise” contro le applicazioni social media cinesi TikTok e WeChat, che il funzionario ha accusato di aver ingaggiato una “guerra d’informazione” con gli Stati Uniti. L’amministrazione Trump, ha detto Navarro, ha “appena iniziato” ad assumere provvedimenti contro le due app, e non esclude l’ipotesi di una loro messa al bando negli Usa. Il consigliere ha precisato che l’eventuale vendita di TikTok a un acquirente statunitense non risolverebbe il problema: “Il fatto che TikTok si separasse in una società statunitense non ci aiuterebbe. Sarebbe ancora peggio, dovremmo pagare miliardi di dollari alla Cina per aver il privilegio di far operare TikTok sul suolo statunitense”, ha dichiarato il funzionario. Trump ha dichiarato già la scorsa settimana che la sua amministrazione sta valutando se bandire TikTok, social media che consente la condivisione di brevi clip video, al fine di proteggere i dati personali dei cittadini statunitensi. (Nys)