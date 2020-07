Usa: incendio a bordo della nave d’assalto anfibio Uss Bonhomme Richard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio si è sviluppato a bordo della nave d’assalto anfibio Uss Bonhomme Richard della Marina militare degli Stati Uniti nella mattinata di ieri, 12 luglio. L’incendio si è sviluppato mentre la nave si trovava all’ancora a San Diego, e potrebbe ritardare i piani del Pentagono per la conversione della nave, e di diverse altre della classe Wasp, in portaerei leggere idonee ad operare la versione a decollo corto e atterraggio verticale del cacciabombardiere F-35 (F-35B). Il rogo si sarebbe sviluppato presso il bacino allagabile dell’imbarcazione, lunga 257 metri. La Marina militare Usa ha comunicato che 18 marinai dell’equipaggio sono stati trasferiti in ospedale per intossicamento e ferite non gravi. In servizio dal 1998, la Bonhomme Richard è la sesta nave della classe Wasp; nel 2018 è stata richiamata a San Diego per un programma di ammodernamento pluriennale del costo di 250 milioni di dollari. (Nys)