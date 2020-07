Usa: coronavirus, a New York nessun decesso per la prima volta dall’inizio della crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- New York, epicentro iniziale della pandemia di coronavirus negli Stati Uniti, ha superato le prime 24 ore senza alcun decesso per Covid-19 “confermato o probabile”. Lo scrive la stampa Usa, che cita i dati preliminari del dipartimento di Salute e igiene mentale della città. Le autorità sanitarie di New York hanno confermato il primo caso di contagio da coronavirus nel perimetro della Grande Mela lo scorso 11 marzo. Il picco dei decessi connessi alla Covid-19 nella città è stato registrato lo scorso 7 aprile, con 597 persone positive al coronavirus decedute. Nell’intero Stato di New York cinque persone positive al coronavirus hanno perso la vita nella giornata di ieri. (Nys)