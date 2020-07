Corea del Sud: esportazioni in calo dell’1,7 per cento all’inizio di luglio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud sono crollate del 10,9 per cento a giugno, segnando la quarta contrazione mensile consecutiva. Lo attestano i dati ufficiali pubblicato dal ministero dell’Industria sudcoreana il primo luglio scorso. Le spedizioni in uscita sono ammontate a 39,2 miliardi di dollari, contro i 44 miliardi di dollari di giugno 2019. Le importazioni sono calate dell’11,4 per cento a 35,5 miliardi di dollari: la bilancia commerciale della Corea del Sud si è dunque mantenuta positiva per il 98mo mese consecutivo. La contrazione dell’export registrata a giugno è più o meno in linea con le previsioni degli economisti. (segue) (Git)