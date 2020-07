Corea del Sud: esportazioni in calo dell’1,7 per cento all’inizio di luglio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende della Corea del Sud hanno registrato un calo significativo del volume delle vendite e della profittabilità nei primi tre mesi del 2020, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo attestano i dati pubblicati oggi, 16 giugno, dalla Banca centrale sudcoreana, da cui si evince anche il contestuale calo della domanda delle famiglie per effetto della crisi causata dalla pandemia di coronavirus.. Le vendite delle aziende sudcoreane sono calate dell’1,5 per cento su base annua tra gennaio e marzo di quest’anno, dopo la contrazione dello 0,5 per cento registrata nel quarto trimestre 2019. Il rapporto trimestrale della Banca di Corea si basa su un sondaggio di 1.799 aziende quotate soggette a revisione contabile esterna. Il settore manifatturiero ha visto calare le vendite dell’1,9 per cento su base annua, un dato migliore rispetto a quello del periodo ottobre-dicembre 2019, quando la contrazione era stata del 2,4 per cento. Il settore dei servizi ha subito una contrazione analoga. I danni maggiori hanno interessato il turismo, per effetto del crollo dei flussi turistici in arrivo (meno 90 per cento). (Git)