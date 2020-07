Business news: Banca centrale Messico, incertezza su ripresa nonostante riapertura attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive di crescita economica del Messico rimangono incerte nonostante la riapertura parziale di alcuni settori dell'economia permetterà una "qualche ripresa". È quanto scrive la Banca centrale del Messico (Banxico) nella minuta della riunione del 25 giugno, in cui i governatori decisero all'unanimità di tagliare altri 50 punti base portando il tasso di sconto annuale al 5 per cento. La maggioranza dei membri della giunta "sostiene che nonostante la riapertura di alcuni settori e regioni a maggio e giugno propizierà una qualche ripresa, il danno è stato considerevole e persiste incertezza", si legge nel resoconto della riunione. I governatori ricordano inoltre che gli "indicatori sulla domanda in manifattura, quelli sulla fiducia di imprese e consumatori, rimangono bassi". I membri della giunta hanno quindi sottolineato il "deterioramento" delle prospettive di crescita, ricordando che per il 2020 si è arrivati ad ipotizzare una contrazione anche a due cifre, come nel caso del Fondo monetario internazionale (Fmi) che ha tagliato al -10,5 per cento la stima di crescita dal precedente -6,6 per cento. (Mec)