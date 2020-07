Business news: Brasile, settore servizi cala 19,5 per cento a maggio su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume d'affari del settore dei servizi in Brasile ha registrato una contrazione dello 0,9 per cento a maggio, rispetto al mese precedente, e del 19,5 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riporta l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), evidenziando che si tratta del quarto calo mensile consecutivo. Complessivamente nei primi cinque mesi dell'anno il settore registra una contrazione pari al 7,6 per cento. Secondo l'Ibge il calo è dovuto all'impatto generato dalla pandemia di coronavirus sull'economia. "La contrazione dello -0,9 per cento conferma lo scenario molto sfavorevole per il settore dei servizi definito nei mesi scorsi. Tuttavia, pur negativo, il risultato di maggio è incoraggiante se paragonato con la contrazione dell'11,9 per cento registrata ad aprile, segnando il risultato peggiore nelle serie storiche", si legge in un comunicato. Negli ultimi 12 mesi, fino a maggio 2020, il settore registra una perdita del 2,7 per cento.BrbBusiness news: Argentina: "ultima" offerta ai creditori su ristrutturazione 66,3 miliardi di dollariBuenos AiresIl governo dell'Argentina presenta ufficialmente presso le autorità della Security Exchange Commission (Sec) degli Stati Uniti un miglioramento all'offerta iniziale di ristrutturazione di 66,3 miliardi del debito estero sotto legislazione straniera depositata lo scorso 22 aprile. Lo ha reso noto il ministero dell'Economia nel quale si precisa che i termini per l'accettazione della nuova offerta scadranno il 4 agosto prossimo. L'offerta, recita il comunicato emesso nella notte di domenica (ora locale), "rappresenta il massimo ed ultimo sforzo che l'Argentina può fare nei confronti dei creditori senza cadere in una dinamica di scadenze che soffochi l'economia e comprometta seriamente la ripresa post-pandemia". La nuova proposta di Buenos Aires migliora sensibilmente quella precedente attraverso l'inclusione di alcuni bonus e di nuove emissioni di scambio in dollari che attestano il valore della ristrutturazione attorno al 53 per cento del debito netto oggetto del negoziato contro il 50 per cento dell'offerta precedente. (Abu)