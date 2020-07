Business news: Brasile, governo firma contratto concessione per autostrada in stato di Santa Catarina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha firmato con la società Concessionaire Catarinense de Rodovias Sa il contratto di concessione per la gestione dell'autostrada Br-101 tra le località di Palhoca, nello stato di Santa Catarina, e il confine dello stato del Rio Grande do Sul. Il tratto di strada oggetto della concessione è lungo 220 chilometri ed è stato assegnato al consorzio che ha avanzato una proposta di pedaggio pari a 1,97 real (poco più di 30 centesimi di euro), con uno sconto del 62 per cento rispetto alla tariffa massima stabilita dall'Agenzia nazionale per i trasporti terrestri (Antt) di 5,19 real (circa 86 centesimi di euro). La durata del contratto è di 30 anni. Durante la concessione sono previsti investimenti per 3,4 miliardi di real (568 mila euro) e costi operativi di 4 miliardi di real (668 mila euro). Il tratto concesso attraversa i municipi di Paulo Lopes, Garopaba, Imbituba, Laguna, Pescaria Brava, Capivari de Baixo, Tubarao, Treze de Maio, Jaguaruna, Sangao, Içara, Criciuma, Maracajá, Araranguá, Sombrio, Santa Rosa do Sul e Sao Joao do Sul. In totale, il progetto prevede l'implementazione di quattro caselli. (Brb)