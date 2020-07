Usa: sondaggio, Biden in vantaggio su Trump nel Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sondaggio effettuato da “Dallas Morning News” in collaborazione con l’Università del Texas attribuisce al candidato alla presidenza Usa del Partito democratico, Joe Biden, un vantaggio di cinque punti percentuali sul presidente uscente Donald Trump nello Stato del Texas, che pure è ritenuto uno dei principali bastioni conservatori del paese. Il sondaggio, effettuato tra il 29 giugno e il 7 luglio, in concomitanza con un aumento dei casi di contagio da coronavirus nello Stato, si basa su un campione di 1.900 persone, e attribuisce a Biden il sostegno del 46 per cento degli elettori registrati, contro il 41 per cento di Trump. La gestione della pandemia di coronavirus da parte di Trump pare aver influito significativamente sull’esito del sondaggio: il 44 per cento degli intervistati esprime un giudizio decisamente negativo dell’operato di Trump sul fronte sanitario, mentre appena il 22 per cento esprime un giudizio marcatamente positivo. (Nys)