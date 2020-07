Business news: Brasile, compagnia aerea Azul prevede ripresa di 303 voli al giorno nel mese di agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea brasiliana Azul ha annunciato che intende aumentare la sua offerta portandola a 303 voli al giorno nel mese di agosto, nei giorni di maggiore richiesta. Questo numero corrisponde al 35 per cento della capacità di Azul prima dell'inizio della pandemia di coronavirus, pari a 950 voli al giorno. "Con la progressiva riapertura dell'economia, la domanda di passeggeri in agosto dovrebbe aumentare del 290 per cento rispetto ad aprile", ha stimato il vicepresidente delle entrate dell'azienda, Abhi Shah. La compagnia aerea precisa che intende tornare a volare su almeno otto destinazioni nazionali, raggiungendo un totale di 80 città. Il 26 marzo, a causa della pandemia di coronavirus, Azul aveva ridotto il suo numero di voli giornalieri da 950 a 70, iniziando a operare solo voli capaci di generare entrate sufficienti a coprire i costi. Il mese scorso la Azul aveva già disposto un aumento delle operazioni a luglio riprendendo a volare con 240 partenze al giorno raggiungendo 66 destinazioni. A giugno, la Azul ha garantito 168 partenze al giorno su 60 destinazioni. (Brb)