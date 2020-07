Business news: Brasile, da pandemia effetti negativi a 57 per cento società esportatrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sondaggio della Confederazione nazionale dell'industria (Cni) indica che il 57 per cento delle società esportatrici del Brasile ha registrato "influenze negative" per effetto della pandemia di coronavirus, mentre l'8 per cento ha registrato un aumento delle vendite all'estero nel periodo di maggiore incidenza nella diffusione del virus. Il sondaggio è stato condotto il 2 di giugno su un campione di 197 società esportatrici, importatrici e con investimenti all'estero, cui sono stati chieste informazioni relativamente ai mesi di aprile e maggio. (Brb)