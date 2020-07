Business news: Argentina, debito, due gruppi di creditori rifiutano ultima offerta di ristrutturazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due dei principali gruppi di obbligazionisti privati che negoziano con il governo dell'Argentina la ristrutturazione di 66,3 miliardi del debito estero sotto legislazione straniera, hanno rifiutato l'ultima offerta presentata da Buenos Aires il 6 luglio. Si tratta dei gruppi "Ad Hoc Bondholders", che include il fondo del magnate Larry Fink, Blackrock, ed "Exchange Bondholder", che rappresenta possessori di una emissione di bond del 2005. "Sebbene non accettiamo l'ultima proposta dell'Argentina la riteniamo auspiciosa per raggiungere un compromesso costruttivo", hanno affermato i due gruppi, che si definiscono come "i principali creditori" del paese, attraverso un comunicato congiunto. "E' un passo nella giusta direzione, tuttavia non è all'altezza di una proposta che può essere sostenuta dai creditori più significativi dell'Argentina" aggiunge la nota, dove si sottolinea inoltre che "né il gruppo di obbligazionisti Ad Hoc né il gruppo di obbligazionisti di Exchange sono stati consultati in merito ai termini della proposta". (Abu)