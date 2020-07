Business news: Messico, inflazione a maggio cresce del 3,33 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno l'indice dei prezzi al consumo in Messico è cresciuto del 3,33 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) riportando, su mese, un incremento dello 0,55 per cento. Pur se atteso, si tratta di un’accelerazione dei prezzi dopo mesi di crescite moderate, che spinge gli analisti a immaginare un indice vicino al 4 per cento a fine anno. A maggio la crescita era stata del 2,84 per cento su anno e dello 0,38 per cento su mese. L'indice dei prezzi si mantiene all'interno del margine obiettivo fissato dalla Banca centrale (Banxico): il 3 per cento con una variazione di un punto percentuale in più e meno. Il paniere della cosiddetta "core inflation", il gruppo di prodotti che non presentano una forte volatilità di prezzi, ha fatto registrare un incremento del 3,71 per cento annuale, contro il 3,64 di maggio. Il restante gruppo - prodotti alimentari ed energetici - è aumentato del 2,16 per cento su anno contro l'incremento dello 0,35 per cento di maggio. (Mec)