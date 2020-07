Business news: Messico, attacco informatico all'agenzia del fisco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia del fisco del Messico (Servicio de Administracion Tributaria, Sat) ha denunciato un tentativo di attacco informatico sferrato nella giornata di mercoledì ai propri sistemi informatici. "Durante un tempo di circa tre ore, dalle 17:40 alle 20:49, i sistemi informatici sono stati soggetto di pressioni esterne. Il che ha comportato un funzionamento intermittente della pagina web", si legge in una nota rilanciata sul profilo twitter. L'agenzia ha quindi comunicato che i sistemi di allarme hanno permesso di attivare "i meccanismi di protezione dell'informazione tributaria in maniera immediata". Nella nota si sottolinea inoltre che "l'informazione dei contribuenti non è mai stata esposta e si trova debitamente protetta". (Mec)