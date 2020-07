Roma: Mennuni (Fd'I), Virginia Raggi da sindaco prenda le distanze da Grillo o si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se Grillo ha fallito nella scelta del sindaco di Roma non è certo colpa dei romani che non meritano di essere insultati. Lo dichiara, in una nota, Lavinia Mennuni consigliere Fd'I di Roma Capitale. "La città più bella del mondo - aggiunge - non meritava una amministrazione così disastrosa. Definire i romani 'gente di fogna' solo perché esercitano il libero e insindacabile diritto di critica nei confronti di Virginia Raggi da il senso della qualità dei personaggi. Signori si nasce, avrebbe detto Totò. Ma, tra meno di un anno ci ricorderemo anche di questo. Intanto Virginia Raggi da sindaco prenda le distanze da Grillo o si dimetta".(Com)