Business news: Saipem si aggiudica contratto di 325 milioni di dollari in Brasile

- Saipem si è aggiudicata un contratto da Petrobras per l'installazione di un sistema sottomarino basato su riser rigidi relativo al progetto del campo pre-salt di Buzios, ad una profondità compresa tra 1.537 e 2.190 metri, al largo delle coste dello stato di Rio de Janeiro. L’intero sistema di produzione di Buzios-5, riferisce un comunicato, prevede l'interconnessione in due fasi di 15 pozzi all'unità Fpso (Floating Production Storage Offloading). Il progetto assegnato a Saipem comprende l’ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione (Epci) dei Riser Steel Lazy Wave (SLWR) e le relative flowline tra tutti i pozzi e l'unità Fpso . In particolare, lo scopo del lavoro include cinque riser di produzione e altri cinque di iniezione e flowlines per una lunghezza totale di 59 chilometri, una condotta di esportazione di gas lunga 16 chilometri, da collegare a una condotta esistente, 11 jumper rigidi e 21 fondazioni sottomarine (riser e Plet). Per tutti i lavori offshore Saipem utilizzerà il mezzo Fds, all’avanguardia nello sviluppo dei campi sottomarini. (Com)