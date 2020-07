Business news: crisi del debito, anche Fmi appoggia nuova offerta Argentina a creditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha dato il suo appoggio all'ultima offerta presentata domenica dal governo dell'Argentina nell'ambito del negoziato con i creditori privati internazionali per la ristrutturazione di 66,3 miliardi del debito estero sotto legislazione straniera. Lo ha reso noto il portavoce dell'Fmi, Gerry Rice, attraverso un comunicato pubblicato su Twitter dove si afferma che l'offerta argentina rappresenta "un passo avanti importante nel processo di ristrutturazione". "Speriamo che tutte le parti coinvolte continuino a lavorare costruttivamente ed opportunamente con l'obiettivo di raggiungere un accordo che collocherebbe il debito argentino su un percorso di sostenibilità, e porrebbe le basi future di una crescita duratura ed inclusiva", conclude quindi il breve messaggio del portavoce. La nuova proposta di Buenos Aires migliora sensibilmente quella precedente attraverso l'inclusione di alcuni bonus e di nuove emissioni di scambio in dollari che attestano il valore della ristrutturazione attorno al 53 per cento del debito netto oggetto del negoziato contro il 50 per cento dell'offerta precedente. (Abu)