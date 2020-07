Business news: Latam Brasile chiede di entrare in amministrazione giudiziaria negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Latam Brasile ha annunciato di aver presentato domanda di accesso al programma di amministrazione controllata giudiziaria negli Stati Uniti, nel tentativo di ristrutturare il suo debito ed evitare che la crisi causata dagli impatti della pandemia di coronavirus la costringano al fallimento. L'amministrazione controllata giudiziaria per la ristrutturazione prevista dal capitolo 11 della legge fallimentare degli Stati Uniti è un processo attraverso cui la società ottiene una scadenza per continuare a operare mentre negozia con i suoi creditori, sotto la mediazione della giustizia. Il processo serve a impedire a una società in difficoltà finanziaria di chiudere i battenti. (Brb)