Business news: Brasile, richieste indennità disoccupazione raggiungono quota 653 mila a giugno

- Le richieste di indennità di disoccupazione in Brasile hanno raggiunto quota 653.160 a giugno 2020, in calo del 32 per cento rispetto a maggio di quest'anno (quando le richieste furono 960.309), ma in aumento del 28,4 per cento rispetto a giugno dello scorso anno (quanto le richieste furono 508.886). Lo ha reso noto il ministero dell'Economia, sottolineando che il 67,9 per cento delle richieste è stato presentato attraverso il portale internet del ministero. I tre stati con il maggior numero di richieste di indennità sono stati San Paolo, con 199.066 domande, Minas Gerais, con 70.333 e Rio de Janeiro con 52.163 richieste. Per quanto riguarda il profilo dei richiedenti, il 39,6 per cento sono donne e il 60,4 uomini. (Brb)