Business news: Brasile, produzione di veicoli crollata 50 per cento nel primo semestre 2020

- La produzione di veicoli in Brasile è diminuita del 50,5 per cento nel primo semestre del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo ha reso noto l'Associazione nazionale di fabbricanti di veicoli a motore (Anfavea), secondo cui la contrazione severa è dovuta agli effetti della pandemia di coronavirus sull'economia. In particolare nei primi sei mesi dell'anno hanno lasciato le linee di produzione brasiliane 729.527 unità tra automobili, veicoli commerciali leggeri, camion e autobus. Nello stesso periodo dello scorso anno erano state prodotte 1.474.305 unità. In particolare nel mese di giugno la contrazione della produzione è stata del 57,7 per cento, pari a una produzione di 98.708 rispetto alle 233.150 prodotte nello stesso mese dell'anno precedente. (Brb)