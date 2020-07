Polonia: exit poll, Duda vince le presidenziali con il 50,4 per cento dei voti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale della Polonia (Pkw) annuncerà solo domani i risultati ufficiali delle presidenziali. Stando a quanto riferito da Ipsos il margine di errore dell’indagine condotta è del 2 per cento, mentre la distanza effettiva fra i due contendenti è dello 0,8 per cento, un dato che lascia ampi spiragli d’incertezza. Sarà pertanto necessario attendere i risultati che emergeranno in base al conteggio per comprendere chi ha effettivamente vinto le presidenziali in Polonia. Stando a quanto riferito da Ipsos, l’affluenza è stata pari al 68,9 per cento. (Vap)